Irsk kameramann og ukrainsk journalist drept i Ukraina

Den 55 år gamle fotografen Pierre Zakrzewski og den 24 år gamle ukrainske journalisten Oleksandra Kuvshinovable ble drept da bilen de satt i ble truffet av skudd i Horenka utenfor Kyiv, opplyser kanalen.

Fox News-journalisten Benjamin Hall, som satt i samme bil som 55 år gamle Zakrzewski, ble såret i angrepet og er innlagt på sykehus, opplyser TV-kanalen.

Erfaren

– Pierre var en krigsfotograf som dekket nesten hver eneste internasjonale hendelse for Fox News, fra Irak til Afghanistan og Syria i løpet av sin lange tid hos oss, skriver sjefen for Fox Media, Suzanne Scott i et notat til kanalens ansatte.

Ifølge Scott hadde Zakrzewski, som var irsk statsborger, sin base i London og hadde jobbet i Ukraina siden februar.

Irlands statsminister Micheál Martin sier at han er «dypt rystet» over nyheten om Zakrzewskis død.

– Vi fordømmer den vilkårlige og umoralske krigen Russland fører mot Ukraina, tvitrer Martin.

Talentfull og snill

Scott hyller også 24 år gamle Oleksandra Kuvshinovable.

– Hun var utrolig talentfull og tilbakte uker sammen med teamet vårt her og jobbet døgnet rundt for å sikre at verden fikk hvite hva som skjedde i landet hennes, skriver hun.

Fox News-produsenten Yonat Friling, som jobbet sammen med den unge ukrainske journalisten, er også full av lovord.

– Hun elsket musikk og var morsom og snill. Hun jobbet sammen med teamet vårt den siste måneden og gjorde en briljant jobb, skriver hun på Twitter.

Flere drept

Søndag ble den amerikanske dokumentarfilmskaperen Brent Renaud drept og fotojournalisten Juan Arredondo såret da bilen de kjørte ble beskutt i utkanten av Kyiv. Ifølge ukrainske myndigheter var det russiske styrker som sto bak.

Fotojournalisten Yevheni Sakun, som jobbet for det spanske nyhetsbyrået EFE, ble drept i et russisk angrep mot TV-tårnet i Kyiv 1. mars.

Den ukrainske journalisten Victor Dudar ble drept utenfor byen Mykolajiv sør i Ukraina.

Flere andre journalister er såret i krigen, blant dem en journalist og en fotograf fra den danske avisa Ekstra Bladet.