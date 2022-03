Lokalpolitiker: Russiske styrker ødelegger Mariupol

– Det er mange kamper i gatene, og situasjonen i går var forferdelig, sier Sergej Orlov til CNN.

– De ødelegger byen. I går talte vi for eksempel 22 fly som bombet byen, minst 100 bomber ble sluppet. Skadene er fryktelige, sier han.

Meldingene om flybombing er ikke bekreftet fra annet hold. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har gjentatte ganger bedt vestlige land om å stenge luftrommet over Ukraina, men anmodningen er blitt avvist med henvisning til at det vil føre til direkte konflikt mellom Nato-styrker og russiske styrker. Vestlige land har imidlertid gitt en del luftvernraketter med kort rekkevidde til Ukraina.

Orlov sier også at et sykehus i byen er blitt overtatt av russiske soldater, og hevder at legene og pasientene et tatt som gisler.

Lokale myndigheter i Mariupol sier at 2.000 biler med sivile kom seg ut av byen tirsdag, Ifølge Orlov er imidlertid mellom 350.000 og 400.000 personer fortsatt tilbake i byen.

Røde Kors omtaler situasjonen i Mariupol som ekstrem.