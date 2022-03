Andersson: Militærsamarbeid skal trappes opp

Tirsdag møtte Andersson representanter for de andre landene som deltar i samarbeidet i London.

– Det er stor konsensus om at vi må gjøre mer for å få skarpere sanksjoner mot Russland, at vi må gjøre mer for å støtte Ukraina og at vi bør samarbeide mer, sier hun.

Hvordan samarbeidet rent konkret skal utvides, er foreløpig uklart.

– Det skal våre forsvars- og utenriksministre begynne å jobbe mer detaljert med, men det er en klar retning at vi ønsker et dyptgående samarbeid, sier Andersson.

JEF ble dannet i 2012 og ledes av Storbritannia. Sverige sluttet seg i 2017 til militærsamarbeidet, som fra før inkluderte Norge, Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen og Nederland.

JEF skal være en fleksibel styrke som raskt kan settes inn ved behov og bidra sammen med Nato.