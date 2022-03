Russisk TV-journalist fikk bot for Ukraina-demonstrasjon

Det var under en nyhetssending mandag at Ovsjannikova stilte seg opp bak nyhetsoppleseren med en plakat der hun ba om at krigen stanses. Hun oppfordret også TV-seerne til ikke å tro på det de blir fortalt.

Hun ble pågrepet og varetektsfengslet, og tirsdag møtte hun i retten.

Brudd på de russiske lovene mot å demonstrere kunne gitt ti dagers fengsel, men domstolen nøyde seg med å ilegge Ovsjannikova en bot på 30.000 rubler, drøyt 2.500 kroner med dagens kurs.