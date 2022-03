Tirsdag ettermiddag bekreftet et medlem av den ukrainske forhandlingsdelegasjonen at samtalene mellom partene er i gang igjen. Kreml har uttalt at det er for tidlig å si hva resultatet av forhandlingene vil bli.

I en videotale ba Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj russiske soldater om å slutte å krige og å overgi seg.

– Jeg tilbyr dere en sjanse til å overleve, sier han i videoen.

Ifølge anslag fra Ukrainas forsvar tirsdag morgen er 13.500 russiske soldater blitt drept hittil i krigen.

Venter angrep på Kyiv

Samtidig hevder Russlands forsvarsdepartement at de har kontroll på hele Kherson-regionen sør i Ukraina. Det meldes også at russiske militære rykker nærmere inn mot Kyiv.

Observatørgruppa SOHR har varslet at 40.000 syrere har meldt seg for å kjempe for Russland i Ukraina. De skal nå vurderes av det omstridte sikkerhetsselskapet Wagner Group.

Tre millioner ukrainere har nå flyktet fra landet, i tillegg til store mengder internt fordrevne, viser tall fra FN. Det går særlig hardt utover barna, og det anslås at ett barn blir drevet på flukt hvert sekund.

En eldre dame blir hjulpet av politibetjenter etter å ha blitt reddet ut etter at et artilleriangrep førte til en stor brann i en boligblokk i Kyiv tidlig tirsdag morgen. Foto: Felipe Dana / AP

Tusenvis evakuert mandag

Rundt 4.000 sivile ble evakuert fra Kyiv og andre steder mandag, men bare sju av ti fluktkorridorer fungerer. Det bekreftet Ukrainas visestatsminister Irina Veresjtsjuk sent mandag, ifølge det ukrainske nyhetsbyrået UNIAN.

Rundt 2.000 av dem ble evakuert fra Kyiv-regionen. Tirsdag har det omsider lyktes å få evakuert et stort antall sivile fra beleirede Mariupol. Ukrainske myndigheter har skrevet at 2.000 biler har forlatt byen, mens 2.000 fortsatt står i kø.

En hjelpekolonne med mat og medisiner på vei mot denne byen blir imidlertid fortsatt blokkert fra å komme fram.

Mandag ble det også meldt fra ukrainske myndigheter at minst 2.500 personer så langt har dødd i den russiske beleiringen av Mariupol.

Artilleriangrep førte til en stor brann i en boligblokk i Kyiv tidlig tirsdag morgen. Foto: Felipe Dana / AP

Angrep mot boligområder

Fire personer er drept etter et angrep mot en boligblokk i Ukrainas hovedstad Kyiv, melder landets redningstjeneste tirsdag morgen.

– To drepte personer ble hentet ut, og 27 personer ble reddet, skriver Ukrainas redningstjeneste i en Facebook-post ifølge AFP. Senere ble det meldt om to nye dødsfall.

Boligblokken ligger i Sviatosjynskyj-distriktet vest i Kyiv.

Flere angrep ble rettet mot boligområder i distriktet tidlig tirsdag morgen, og angrepene førte blant annet til en stor brann i en boligblokk på 16 etasjer.

Også i Podilsk-distriktet nord i byen ble en boligblokk rammet, men her er det foreløpig ikke meldt om døde. Øst i byen ble en enebolig truffet.

Ukrainas militære og nødetater sier brannene skjedde som følge av artilleriangrep.

Også forstedene Irpin, Hostomel og Butsja har blitt truffet av angrep i løpet av natten, ifølge ukrainske myndigheter, skriver Sky News.

Flere sanksjoner

Samme dag forhandlingene finner sted, er en fjerde runde med sanksjoner vedtatt av EU. De er rettet mot militærindustrien, stålindustrien og energisektoren.

I tillegg innfører EU også et forbud mot å eksportere luksusvarer som dyre biler og smykker fra EU for å ramme den russiske eliten, og utvider kretsen med oligarker som omfattes av tidligere sanksjoner.

Også Japan og Storbritannia har tirsdag innført nye sanksjoner.