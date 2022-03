Byrådet i Mariupol melder om evakueringen på Telegram, og legger til at ytterligere 2000 biler venter på å forlate byen. Det er ikke kjent hvor mange som er i bilene.

Mandag klarte for første gang om lag 160 biler å kjøre fra Mariupol i retning Zaporizjzja.

Flere tidligere forsøk på å evakuere sivile fra Mariupol har i stor grad mislyktes, og blant annet Røde Kors har advart om at situasjonen i byen er ekstrem for de minst 200.000 som venter på evakuering. Byen mangler mat, strøm, vann og varme. Mandag meldte ukrainske myndigheter at minst 2500 personer har dødd under beleiringen.

Det har heller ikke lyktes ukrainske myndigheter å nå fram til byen med hjelpekolonner, da de hevder disse blir blokkert av russiske styrker. Ifølge Sky News er en hjelpekolonne blokkert i nabobyen Berdjansk.