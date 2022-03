FN: Tre millioner ukrainske flyktninger – barn fordrives hvert sekund

– Vi har nå nådd tre millioner-grensen når det gjelder mennesker som har beveget seg ut av Ukraina, sier talspersonen Paul Dillon for FNs internasjonale organisasjon for migrasjon (IOM) i møte med pressen i Genève.

Antallet internt fordrevne er også trolig oppe i flere millioner. Over 150.000 av flyktningene er fra tredjeland, altså ikke fra Ukraina eller Russland.

Flertallet av flyktningene, 1,8 millioner, har havnet i Polen, ifølge tall fra FNs høykommissær for flyktninger.

453.000 er i Romania, 337.000 i Moldova, 264.000 i Ungarn og 213.000 i Slovakia. I tillegg har 143.000 flyktninger dratt til Russland og noen hundre i retning Hviterussland. Mange av flyktningene i grenselandene har siden reist videre til andre europeiske land.

Særlig bekymret for barna

FNs barneorganisasjon Unicef er særlig bekymret for barna. Mer enn 70.000 barn har blitt flyktninger hver dag i løpet av de siste 20 dagene i Ukraina, og det tilsvarer omtrent 55 barn hvert minutt – altså nærmere ett barn i sekundet.

– Krisen er uten sidestykke siden 2. verdenskrig med tanke på hvor raskt den vokser og skalaen, og den viser ingen tegn til å gi seg, sa Unicefs talsmann James Elder tirsdag.

Han peker på at barn er særlig utsatt for en rekke farer som menneskehandel, seksuelt misbruk og vold, og trenger trygghet og stabilitet. De aller fleste flyktningene er kvinner og barn, ettersom menn i stridsdyktig alder ikke har lov å forlate landet.

– I det store og det hele har alle barna måttet høre faren forklare hvorfor han ikke blir med, sier Elder.

Vanskelig å få sivile ut av byene

Barna Elder møtte under et nylig besøk i byen Lviv gråt ikke, sier han.

– Det er ikke et tegn på god oppdragelse, det er et tegn på traumer.

Russiske styrker har omringet flere byer, og ukrainske myndigheter og internasjonale organisasjoner har gjort en rekke forsøk på å evakuere sivile fra byer som Mariupol og Sumy, med varierende hell.

Særlig i havnebyen Mariupol har det vært problemer, og de to krigførende partene skylder på hverandre for angrep på de såkalte humanitære korridorene. Et nytt forsøk gjøres på tirsdag, men det er fortsatt flere hundre tusen sivile i den beleirede byen.

Regjeringer over hele Europa leter nå etter husly til flyktningene de har mottatt. I Storbritannia har 89.000 meldt seg til å tilby husly til ukrainere på en statlig nettside bare siden mandag ettermiddag.