Mateusz Morawiecki fra Polen, Petr Fiala fra Tsjekkia og Janez Jansa fra Slovenia ankom Kyiv med tog tirsdag ettermiddag, skriver Morawiecki på Facebook.

De tre statsministrene opplyste på forhånd at de reiste som representanter for EU, og reisen ble koordinert med EU-president Charles Michel og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen. Landene de leder, er også medlemmer av Nato.

– Hensikten med besøket er å bekrefte den urokkelige støtten fra hele EU til Ukrainas selvstendighet og å presentere en bred pakke med støtte til den ukrainske staten og samfunnet, het det i en uttalelse fra den polske regjeringen før besøket.

– Deres kamp er vår kamp

Jansa sier besøket er et budskap om at Ukraina er et europeisk land som en dag fortjener å bli medlem av EU.

– Takk for at dere forsvarer ikke bare hjemlandet deres og europeisk territorium, men for at dere forsvarer kjernen i Europas verdier og levesett. Deres kamp er vår kamp, og sammen skal vi vinne fram, skrev han på Twitter rettet til det ukrainske folket.

Tilknytningen til Europa var også budskapet da Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tidligere denne måneden talte til EU-parlamentet.

– Vi kjemper for å bli likeverdige medlemmer av Europa. Jeg mener at vi nå viser alle at det er det vi er.

Polens statsminister Mateusz Morawiecki skal reise til Kyiv sammen med sine kolleger fra Tsjekkia og Slovenia. Foto: Michel Euler / AP

Besøkte Georgia i 2008

Med i den polske delegasjonen er også visestatsminister Jaroslaw Kaczynski, hvis bror døde i en flystyrt i Russland i 2010. Han var da på vei til en minnemarkering for polakker som ble drept av Sovjetunionens hemmelige politi under andre verdenskrig.

Som president besøkte Lech Kaczynski Georgia i 2008, da den tidligere Sovjet-republikken ble angrepet av Russland.

– I dag Georgia, i morgen Ukraina, dagen etter Baltikum, og så er tiden kanskje kommet for mitt land, Polen, sa han den gangen. Det sitatet la Morawiecki ut på Facebook før han tok fatt på reisen østover.

Tirsdag morgen kom det meldinger om flere angrep som ble rettet mot boligområder i distriktet rundt Kyiv. Samtidig hevder Russlands forsvarsdepartement at de har kontroll på hele Kherson-regionen sør i Ukraina.