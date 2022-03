IAEA: Strømmen er gjenopprettet ved Tsjernobyl

– Ukraina har informert IAEA om at strømmen er gjenopprettet etter at kraftledningene nok en gang ble ødelagt av de okkuperende styrkene, tvitret FN-organet mandag.

Meldingen om at strømmen var borte mandag, kom tre dager etter at Ukraina sa til Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) at de hadde mistet kontakten med kraftverket, som var åstedet for den verste atomkatastrofen i verden i 1986.

Strømmen ble gjenopprettet søndag, før den altså ble brutt igjen.

Tsjernobyl-kraftverket ble erobret av russiske styrker i forbindelse med invasjonen av Ukraina. Begge kraftlinjene til Tsjernobyl ble påført skader da russerne tok kraftverket.

IAEA sier det ikke vil få betydelige konsekvenser for sikkerheten ved kraftverket, ettersom det er nok kjølende vann i anlegget til å holde varmen nede uten elektrisitet.

Mandag anklager Ukrainas statlige atommyndighet Energoatom russiske styrker for å detonere ammunisjon ved kraftverket Zaporizjzja nord i landet. Kraftverket er Europas største.

For litt under to uker siden oppsto det brann ved Zaporizjzja etter angrep fra russiske styrker.

Hendelsen vekket stor bekymring for atomsikkerheten i Ukraina og førte til at en rekke land, blant dem Norge, kalte inn Sikkerhetsrådet til et hastemøte.