Sentralafrikansk militsleder utlevert til ICC

Maxime Jeoffroy Eli Mokom Gawaka var ettersøkt av ICC, mistenkt for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten, begått i hjemlandet i 2013 og 2014.

Ifølge ICC ledet han den kristne anti-balaka-militsen. To andre tidligere ledere av militsen, Alfred Yekatom og Patrice-Edouard Ngaissona, er tidligere utlevert til ICC og tiltalt for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.

Muslimske Seleka-opprørerne grep makten i Bangui i 2013, noe som utløste voldelig konflikt med kristen anti-balaka-milits.

Den tidligere kolonimakten Frankrike rykket inn med 2.000 soldater, og Den afrikanske union (AU) sendte en fredsstyrke på 6.000 soldater.

FN overtok ansvaret for fredsstyrken året etter, men i 2017 blusset kampene opp igjen. Tusenvis av mennesker er siden drept og hundretusener er drevet på flukt.

En tidligere leder for Seleka-opprørerne, Mahamat Said Abdel Kani, er også utlevert til ICC og tiltalt for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.