Angrepene på hjemløse har funnet sted om natten, og et overvåkingskamera har fanget opp en svartkledd mann med glattbarbert hode og skjegg.

– Det er svært viktig at vi får fjernet denne personen fra gatene våre før han skader og dreper flere, sier Washingtons ordfører Muriel Bowser og New Yorks ordfører Eric Adams i en felles uttalelse.

– Det er hjerteskjærende og tragisk å vite at de hjemløse, i tillegg til alle andre farer de er utsatt for, nå også er utsatt for en kaldblodig drapsmann på frifot, sier de.

Det første offeret ble ifølge politiet skutt og såret i Washington natt til 3. mars. Fem dager senere ble en annen hjemløs mann skutt og såret i samme by.

Dagen etter ble en hjemløs mann med skuddsår og stikkskader funnet død i Washington, og teltet han bodde i var påtent.

Deretter flyttet drapsmannen seg tilsynelatende til New York der en 38 år gammel hjemløs mann ble skutt og såret i armen natt til lørdag.

– Han er i live i dag fordi han våknet etter å ha hørt det første skuddet og begynte å skrike, sier Adams.

En halvtime senere fant politiet en annen hjemløs som var skutt og drept mens han lå i en sovepose. Dette drapet ble fanget opp av et overvåkingskamera som viser hvordan gjerningsmannen, som var iført finlandshette og gummihansker, først sparket til den sovende mannen før han skjøt ham med en pistol.