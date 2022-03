Sudanske offiserer dømt til fengsel for kuppforsøk i 2019

Dommen falt i en militær domstol mandag.

Saken går tilbake til juli 2019, tre måneder etter at et folkeopprør førte til at president Omar al-Bashir ble avsatt. Militærstyret som nå har kontrollen i landet hevder de som ble dømt mandag forsøkte å sabotere maktfordelingsavtalen mellom generalene og demokratibevegelsen som ledet opprøret den gangen.

Et militærkupp i fjor satte maktfordelingsavtalen til side og satte en stopper for den skjøre overgangsprosessen til demokrati i landet.

Den høyest rangerte av mandagens dømte er general Hashem Abdle-Muttalib Babakr, som ble utnevnt til stabssjef av det militære overgangsrådet etter at Bashir ble styrtet for tre år siden. To militære tjenestemenn sier han også ble degradert til sin tidligere grad, generalløytnant.

I tillegg til dommene mot de seks offiserene, ble ytterlige to offiserer sparket, mens tre ble frikjent, sier tjenestemennene.