Erdogan og Scholz ber om våpenhvile i Ukraina

Tysklands statsminister Olaf Scholz møtte mandag Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i Ankara for å diskutere den russiske invasjonen av Ukraina.

Møtet mellom de to var det første etter at Scholz overtok etter Angela Merkel, som Erdogan hadde et godt forhold til.

Den tyrkiske presidenten håper å kunne utnytte sin egen kontakt med Moskva og bidra til en fredsløsning.

– Vi er enige i spørsmålet om raskest mulig å komme fram til en våpenhvile, sa Scholz på pressekonferansen etter møtet med Erdogan.

Erdogan understreket også at Tyskland og Tyrkia «deler oppfatning og bekymringer» knyttet til krigen i Ukraina.

– Vi vil fortsette vår utrettelige innsats for en langvarig våpenhvile, sa han.

Erdogan har kalt angrepet på Ukraina for «uakseptabelt», men har ikke sluttet opp om de vestlige sanksjonene mot Russland og er avhengige av russisk gass. Tyrkia har samtidig forsynt Ukraina med droner.

– Vi må bevare vennskapet vårt både med Volodymyr Zelenskyj og Vladimir Putin, sa Erdogan mandag.