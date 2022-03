Ukraina har tidligere dekket hele 62 prosent av Spanias etterspørsel etter solsikkeolje, og landet er også en av verdens største eksportører av hvete og mais.

Spanjolene har den siste uka hamstret store mengder mel og solsikkeolje, og i stadig flere matbutikker er hyllene nå tomme både for dette og for havregryn og kornprodukter som pasta. Noen butikker har innført en grense og selger kun 5 liter solsikkeolje per person.

Spania er selv storprodusent av olivenolje, men dette er langt dyrere. Mange spanske forbrukere er også svært skeptiske til rapsolje som følge av en giftskandale som kostet tusenvis av mennesker livet i 1981.