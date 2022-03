Omikronvarianten av coronaviruset sprer seg nå også i Kina, og mange tilfeller er de siste dagene påvist i de store fabrikkene i Shenzhen.

Blant dem som har fått pålegg om å stenge ned er Foxconn, som er en stor leverandør til Apple.

Teknologigiganter som Huawei og Tencent rammes også av nedstengningen.

Shenzhen grenser til Hongkong, der pandemien har krevd flere liv den siste tiden.

Nedstengningen ga raskt utslag på Hongkong-børsen mandag, der Hang Seng-indeksen falt med hele 5 prosent.

Ti byer

Ni andre kinesiske storbyer er også nedstengt som følge av smitte, til tross for at det det siste døgnet bare er registrert 2.300 nye tilfeller i Kina, et land med drøyt 1,4 milliarder innbyggere.

Dagen før ble det derimot registrert 3.400 nye smittetilfeller, og det var det høyeste antallet på to år.

Blant byene som nå stenges ned er Dalian, Nanjing og Tianjin, som ligger nær hovedstaden Beijing.

Nulltoleranse

Kinesiske myndigheter har nærmest innført nulltoleranse for smittespredning og har innført strenge smitteverntiltak og stengt ned store deler av landet under pandemien.

Myndighetene har lenge advart om at nye tiltak kunne være på vei, og mandag rakk innbyggerne i Shenzhen så vidt å hente PC-en på arbeidsplassen før de måtte stenge seg inne i egne hjem.

Bilder fra byen viser inngangspartier til store boligkompleks som er sperret av, og bygatene var nærmest folketomme.

Shanghai

Også i Shanghai ble kontorbygninger, fabrikker og boligområder i enkelte bydeler sperret av mandag, i håp om at dette kunne forhindre full nedstengning.

Butikker fikk pålegg om å stenge dørene og offentlig ansatte i vernedrakter patruljerer i gatene for å tilse at innbyggerne følger smittevernreglene.

Mandag ble det registrert 170 nye smittetilfeller blant Shanghais 26 millioner mennesker, men dette var nok til å spre stor usikkerhet både hos myndighetene og næringsdrivende.

Strenge tiltak

I Jilin-provinsen, som har rundt 24 millioner innbyggere og grenser til Nord-Korea, ble det registrert 1.000 nye smittetilfeller mandag.

Det var nok til at myndighetene nektet innbyggere å forlate byene uten spesiell tillatelse fra politiet.

Minst fem byer i provinsen er stengt ned siden begynnelsen av mars, blant dem industribyen Changchun der de 9 millioner innbyggerne har måttet holde seg hjemme siden fredag.

Bilprodusenten Volkswagen har måttet stenge tre av sine fabrikker som følge av smitte i Changchun.