Israel vil unngå å bli frihavn for russisk omgåelse av sanksjoner

Yair Lapid kom med uttalelsen etter at det har kommet kritikk mot Israel for ikke å gjøre nok for å støtte Ukraina. Israelsk medier har skrevet om hvordan Israel har unnlatt å innføre sanksjoner mot russiske oligarker etter invasjonen i Ukraina. De siste ukene har titalls privatfly fra Russland landet i Israel, ifølge Times of Israel.

På et besøk i Slovakia sa Lapid mandag at utenriksdepartementet er i kontakt med andre departementer og luftfartsmyndighetene for å samordne tiltak mot russiske borgere.

USAs viseutenriksminister Victoria Nuland har oppfordret Israel til å slutte seg til sanksjonene mot Russland, skriver Haaretz. Nuland sa det ikke er i Israels interesse «å bli den siste frihavnen for de skitne pengene som gir næring til Putins krig».

Israel har tradisjonelt hatt gode forbindelse med både Russland og Ukraina, og statsminister Naftali Bennett er involvert i meglingsforsøk i konflikten.