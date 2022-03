Så langt er ikke noe av innholdet i mandagens samtaler kjent. Samtalene skulle holdes via videolink.

Den ukrainske siden varslet på forhånd at de ville kreve en umiddelbar våpenhvile.

– Målet vårt er at i dette vanskelige forhandlingsarbeidet vil Ukraina få det nødvendige resultatet for fred og for sikkerhet, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tidlig mandag morgen. Han la til at partene snakker sammen hver dag.