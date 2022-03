Dette skjedde i Ukraina i natt

* Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj oppfordret igjen Nato til å stenge luftrommet over landet. Om ikke, vil russiske raketter lande i Nato-land, ifølge ham.

– Om dere ikke stenger luftrommet, er det kun et tidsspørsmål før russiske raketter lander på deres territorium, Natos territorium, sier Zelenskyj i en videotale publisert like etter midnatt natt til mandag.

Natt til søndag ble om lag 35 personer ble drept og 134 såret i et angrep mot militærbasen Javoriv, ifølge ukrainske myndigheter. Basen ligger knapt 25 kilometer fra grensa til Nato-landet Polen og 30 kilometer nordvest for storbyen Lviv vest i Ukraina.

* Det er optimisme å spore før nye samtaler mellom Russland og Ukraina mandag. Mykhailo Podoljak, som er rådgiver til president Volodymyr Zelenskyj og del av den ukrainske forhandlingsdelegasjonen, skriver ifølge The Guardian på Telegram at russerne har begynt å være mer konstruktive og lydhøre.

* Myndighetene i Kyiv jobber ifølge Reuters med å forsterke matforsyningene i byen til de to millioner menneskene som fortsatt ikke har flyktet. Ifølge nyhetsbyrået er det mat nok til to uker.

* Australia har innført ytterligere sanksjoner mot russiske forretningsmenn og deres medarbeidere, melder landets utenriksdepartement. Totalt dreier set seg om 33 personer, blant dem Chelsea-eier Roman Abramovitsj og Gazprom-sjef Aleksej Miller.

– Mange av disse oligarkene har tilrettelagt for eller tjent på Kremls ulovlige og uforsvarlige handlinger i Ukraina siden 2014.

* Tsjetsjenias leder Ramzan Kadyrov hevder at han er i Ukraina. I en video på Telegram retter Kadyrov trusler mot det ukrainske lederskapet og sier at han er nordvest for Kyiv.

Kadyrov, som er lojal til Russlands president Vladimir Putin, leder den russiske republikken Tsjetsjenia, som huser separatistbevegelser. I de mer enn ti årene han har styrt regionen har han av menneskerettsorganisasjoner blitt anklaget for vilkårlige pågripelser og menneskerettsbrudd, inkludert bestillingsdrap.

* Natt til mandag gikk flyalarmen i store deler av Ukraina, ifølge nyhetsbyrået Ukrinform og nettavisa Kyiv Independent. Ukrinform tvitret like før klokka 3 lokal tid at det høres sirener over nesten hele Ukraina. Blant annet skal det gjelde for Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Mykolajiv og Odesa.

Ifølge Kyiv Independent var det flyalarm i minst 19 av landets 24 regioner.