Over 800 demonstranter pågrepet i Russland

Russisk politi er kjent for å gå svært hardt til verks mot demonstranter. Etter at Russland invaderte Ukraina 24. februar har det vært demonstrasjoner i minst 60 russiske byer. Tusenvis er arrestert.På bildet blir en demonstrant under en demonstrasjon til støtte for den fengslede Kreml-kritikeren Alexei Navalny, sentralt i Saint-Petersburg, arrestert 21. april 2021. Foto: Olga Maltseva / AFP