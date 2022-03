– De tror ikke lenger på at de kan kontrollere landet ved å snakke hardt og utføre en rask operasjon. De er nå i gang med en faktisk erobring. Derfor vil de gjerne ramme ukrainske baser, også vest i Ukraina, sier Mikkel Vedby Rasmussen, dekan ved samfunnsvitenskapelig fakultet ved Københavns Universitet.

Han mener at det viktigste for russerne er å gjøre det vanskeligere for ukrainerne å angripe russerne.