Russisk-ortodokse prester i Nederland bryter med patriarken i Moskva

I en uttalelse på kirkens nettside heter det at de fire prestene enstemmig har besluttet at det ikke lenger er mulig for dem å fungere innenfor patriarkatet i Moskva og samtidig gi et trygt åndelig miljø for menigheten.

De skriver også at beslutningen ble tatt med et tungt hjerte.

Prestene har nå bedt erkebiskopen Elisej i den russisk-ortodokse kirken i Haag om å gi dem avskjed i tråd med kirkereglene, samtidig som de har søkt om å bli en del av patriarkatet i Konstantinopel.

Prestene har i en tidligere melding skrevet at de ikke lenger vil nevne navnet til patriark Kirill, lederen for den russisk-ortodokse kirken, i sin liturgi fordi han støtter den russiske invasjonen av Ukraina.

Under en seremoni 27. februar beskrev patriarken motstandere av krigen som «onde krefter» som kjemper mot «russisk enhet».

Nylig dukket erkebiskopen Elisej uventet opp under en messe i Amsterdam. Der skal han ha sagt at russiske myndigheter følger nøye med på handlingene deres.