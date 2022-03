– Jeg fortsetter å gjenta til våre allierte og venner i utlandet at de må fortsette å gjøre mer for landet vårt, for ukrainerne og Ukraina. Fordi dette er ikke bare for Ukraina, men for hele Europa, sa han i en videotale natt til søndag.

– Ondskapen som målbevisst har rammet fredelige byer og ambulanser og som sprenger sykehus, kommer ikke til å stanse med kun ett land hvis de har styrke til å fortsette, sa han ifølge CNN.

Presidenten sa også at 12.729 sivile ble evakuert via humanitære korridorer lørdag.

– Alle de humanitære korridorene som vi var enige om, har virket, sa Zelenskyj, men han la til at humanitær hjelp ennå ikke har nådd fram til Mariupol.

Zelenskyj sa også i talen at han lover å stille russiske okkupanter og deres sympatisører til ansvar.

– Alle okkupanter og alle kollaboratører skal vite at Ukraina ikke glemmer. Aldri. Ikke noe. Ukraina glemmer ikke. Ukraina skal finne dem og skal stille dem til ansvar, hver eneste av dem, sa presidenten.