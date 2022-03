Storbritannia skal være vert for toppmøte med nordiske og baltiske land

Møtevirksomheten holdes på den britiske statsministerens landsted Chequers mandag og i Downing Street tirsdag. Johnson ventes å bruke møtet til å fokusere på beskyttelse av Norden og Baltikum mot potensielle angrep fra Russland, ifølge Sky News.

Ifølge kanalens kilder i Downing Street, skal Johnson også ta for seg europeisk sikkerhet i et videre perspektiv. Reuters melder at man på møtet også skal diskutere gjennomføring av flere militærøvelser i Nord-Atlanteren og Østersjøen, krigen i Ukraina, og energisikkerhet.

– Europeisk sikkerhet er blitt rystet av Russlands angrep mot Ukraina, og sammen med våre partnere skal vi handle for å sikre at vi står sterkere og mer forent enn før, sier Johnson i en uttalelse.

Landene som deltar i Joint Expeditionary Force (JEF), er Norge, Storbritannia, Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Nederland og Sverige. Det er en fleksibel styrke som kan settes hurtig inn ved behov og bidra sammen med Nato.

Forrige gang landene i JEF møttes var 23. februar. På møtet, der Norges forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) deltok, ble de da enige om å gjennomføre en rekke øvelser og aktiviteter i JEF-landenes nærområder, til sjøs, på land og i luften.