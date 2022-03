Satellittbilder viser store ødeleggelser i Mariupol

Et stort, rykende krater kan sees ved siden av en bensinstasjon i den vestre delen av byen, mens røyk stiger til værs fra boligblokker over gata som har fått store skader. Rundt blokkene ligger bygningsrester strødd.

Lenger nede i gata ser det ut til at en rad lagerbygninger har fått store hull i taket, mens det er mange kratre på et snødekt jorde like nord for bensinstasjonen.

Nesten to kilometer sør for byen raser en stor brann i et fabrikkområde i nabolaget Primorskyj.

Siden himmelen over Mariupol var rimelig klar lørdag, er skader som ble meldt tidligere, mye klarere. Blant annet er de omfattende ødeleggelsene på barne- og fødselssykehuset som ble truffet av russiske granater onsdag, tydeligere å se.

Mariupol er fullstendig omringet av russiske styrker og russiskstøttede separatister som i nærmere en uke en dundret løs med artilleri og kanoner mot byen. Den humanitære situasjonen i byen beskrives som katastrofal for de om lag 200.000 menneskene som befinner seg i den beleirede byen.