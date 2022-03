Denne gangen dreier det seg om generalmajor Andrej Kolesnikov, som skal ha blitt drept av ukrainske styrker nær Mariupol.

Det russiske militæret har ikke bekreftet dødsfallet og har generelt sagt svært lite om tapene de lider i Ukraina.

To ganger tidligere i krigen har Ukraina hevdet at de har drept russiske generaler i kampene. Ingen russiske kilder har bekreftet at generalmajor Vitalij Gerasimov er død.

Kolleger av generalmajor Andrej Sukhovetskij har bekreftet at sjefen for den 7. luftbårne divisjon ble drept i kampene i den første uka.

Tsjetsjensk general drept



I tillegg er det bekreftet fra uavhengige kilder at Magomed Tusjajev, som var general i de tsjetsjenske paramilitære styrkene, ble drept i kamper i Ukraina.

Lørdag rapporterte også det ukrainske militæret at russiske styrker har inntatt flere østlige forsteder i Mariupol. Havnebyen ved Azovhavet har vært beleiret av russiske styrker i over en uke.