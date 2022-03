Ukrainske myndigheter: Flyplass nær Kyiv ødelagt

Ordføreren i Vasylkiv, Natalja Balasinovitsj, sier til Interfax Ukraina at russiske styrker bombarderte byen i 7-tiden lørdag morgen. Åtte raketter traff byens flyplass, som ble fullstendig ødelagt. I tillegg eksploderte et ammunisjonslager i byen.

Vasylkiv ligger rundt 30 kilometer sørvest for Kyiv.

Den russiske hæren hevder å ha ødelagt et senter for signaletterretning i Brovary nordøst for Kyiv, skriver VG , som siterer det russiske nyhetsbyrået TASS.

Under angrepet mot Brovary ble en lagerbygning for frosne matvarer også truffet og brant ned, skriver CNN.

Fredag viste satellittbilder fra det amerikanske selskapet Maxar russiske artilleriposisjoner like utenfor Kyiv-forstaden Mosjtsjun.