Dette skjedde i Ukraina i natt

* Luftvernsirener har gått av i over 15 regioner og en rekke byer i Ukraina i morgentimene. Det dreier seg blant annet om hovedstaden Kyiv, havnebyen Odesa sørvest i landet, i Sumy nordøst i landet, i Kharkiv i øst, og i Dnipro sørøst i Ukraina, samt i Cherkasy sørøst for Kyiv, og i Lviv, vest i landet nær grensen til Polen.

* En russisk offensiv nord i utkanten av hovedstaden Kyiv er delvis vellykket, uttalte Ukrainas militærledelse på Facebook i natt. I innlegget heter det også at russerne prøver å blokkere byen Tsjernihiv fra sørvest ved å forsøke å ta byene Sjestovytsja og Mykhailo-Kotsiubynske, som ligger rundt 15 kilometer unna.

* Frykten er at russiske styrker vil prøve å omringe Kyiv fullstendig, melder CNN, som i natt omtalte flere eksplosjoner og kamper i utkanten av byen. Samtidig er ukrainske styrker sterkt til stede i byen. De har gravd forsvarsstillinger langs hovedveiene og lagt ut stridsvognfeller, noe som kan vise seg å gi russiske styrker hard kamp, ifølge kanalen.

* Den strategisk og symbolsk viktige havnebyen Odesa sørvest i Ukraina er i gang med å styrke forsvarsstillingene i påvente av russiske angrep. Russiske landgangsfartøy er blitt sett utenfor kysten, og flere luftfartøy har angivelig blitt skutt ned. Byen er landets tredje største.

* Evakueringen av sivile i beleirede ukrainske byer ventes å fortsette i dag. Det er planlagt opprettelse av seks humanitære korridorer fra Sumy-regionen nordøst i landet, ifølge et innlegg fra regionlederen Dmytro Zjyvytskyj i meldingstjenesten Telegram i natt. I går ble 7.144 personer evakuert fra fire byer, et tall som er langt lavere enn de to foregående dagene.

* Ukrainske tjenestemenn anklager Russland for å ha angrepet et kreftsykehus og flere boliger i byen Mykolajiv sør i landet. Sykehusets sjeflege Maksim Beznosenko sier at det befant seg flere hundre pasienter på kreftsykehuset da det ble angrepet i går kveld, men at ingen ble drept. Angrepet gjorde skader på bygningen og blåste ut vinduer, opplyser han.

* Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj anklager Russland for å ha gått over til en ny form for terror etter meldinger i går kveld om at ordføreren i Melitopol sørøst i Ukraina ble bortført av væpnede menn. CNN har geolokalisert og verifisert ektheten av et videoopptak som viser ordføreren med hette over hodet idet han fraktes bort fra en offentlig bygning.

* Strømforsyningen til det nedlagte atomkraftverket i Tsjernobyl er delvis gjenopprettet, opplyser Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA). Samtidig opplyste den ukrainske nasjonalforsamlingen i natt at atomforskningsreaktoren i et institutt som ble angrepet av Russland for andre gang på få dager i byen Kharkiv, er uskadd og at det ikke er økt stråling.

* Italiensk økokrim har beslaglagt den russiske oligarken Andrej Melnitsjenkos superyacht i havnebyen Trieste. Seilbåten har en verdi på rundt 5,2 milliarder kroner. Den er blant de største i verden, ifølge fabrikanten Nobiskrug. Melnitsjenko ble ilagt sanksjoner av EU 9. mars som del av Unionens utvidede straffetiltak mot russiske oligarker.