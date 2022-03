Bulgaria vil være vert for forhandlinger

– Bulgaria kan med rette påta seg å være åsted for slike samtaler, men det bør skje i samarbeid med EU, sier han ifølge bulgarske medier.

– Vi er medlem av EU og vi bør jobbe for en forent europeisk løsning, en forent europeisk tilnærming, sier han videre ifølge BBC.

Fredag var James Cleverly, statssekretær i den britiske regjeringen med ansvar for Europa og Nord-Amerika, i Bulgaria for å diskutere Ukraina-krisen med Bulgaria. Cleverly sa at Storbritannia og Bulgaria – begge Nato-land, motsetter seg Russlands «uprovoserte angrep» på Ukraina.

Cleverly la til at Bulgaria var blant de første landene som stengte sitt luftrom for russiske fly da krigen startet.