– Vi er overveldet av hellet vi har hatt som har funnet og fått bilder av Endurance. Dette er det flotteste skipsvraket av tre jeg noen gang har sett. Det står stolt på bunnen, intakt og utrolig godt bevart. Du kan til og med lese navnet på hekken, sier Mensun Bound, som har hatt ansvaret for søket etter polarskipet.

Skipet ble funnet på 3008 meters dyp, rundt seks kilometer fra der det ble dratt ned i isen en novemberdag i 1915. Funnet ble gjort lørdag – på dagen hundre år etter at ekspedisjonsleder Ernest Shackleton ble gravlagt på britiske Sør-Georgia – men ble først gjort kjent onsdag.

Fjernstyrte miniubåter ble brukt til å finne og filme vraket på havbunnen. Vraket ser ikke ut til å ha blitt skadd av anemoner, svamper og andre organismer som har tatt tilhold «om bord» etter forliset. Endurance er folkerettslig beskyttet som kulturminne, og det er ikke lov å hente opp gjenstander fra vraket. Ekspedisjonen som lette etter Shackletons skip, hadde tillatelse til å se – og filme – men ikke røre.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Dette bildet ble tatt i Weddellhavet mellom Dronning Maud Land og Antarktishalvøya 7. mars. Til venstre er Endurance22-ekspedisjonens leder John Shears. Foto: Esther Horvath / AFP/NTB

Fra Sandefjord

Endurance, som ble bygget ved Framnæs Mekaniske Værksted i Sandefjord, sto i sentrum for en av de mest kjente historiene om overlevelse i polare strøk. Bare noen få år etter at Roald Amundsen ble førstemann til Sydpolen, ville Shackleton bli den første til å krysse kontinentet. Den irsk-britiske oppdageren hadde vært i Antarktis flere ganger og var den som hadde vært lengst sør før Amundsen. I 1909 måtte Shackleton og gruppen han ledet, snu bare 180 kilometer unna polpunktet. Snaut tre år senere nådde Amundsen helt fram.

Endurance i full seilas i 1915. Foto: Public Domain / Mitchell Library, State Library of New South Wales

Like før jul 1914 seilte Endurance inn i Weddellhavet som en del av den transantarktiske ekspedisjonen, men Shackleton og hans menn skulle aldri nå land på det sørlige kontinentet. Etter å ha seilt sørvestover langs kysten, frøs skipet fast og drev med isen i over ti måneder.

Møtte norske hvalfangere

Til slutt måtte Shackleton beordre alle sine menn på «land» – nærmere bestemt ut på isen – før de tok fatt på en strabasiøs ferd med livet som innsats. Tre livbåter ble slept over isen, og da den ikke lenger bar, seilte de mot Elefantøya.

En av båtene ble forsterket for en seilas over Sørishavet for å hente hjelp. Shackleton tok med seg fem mann og satte kursen mot Sør-Georgia, mens resten av mannskapet ble igjen på øya. Etter å ha nådd Sør-Georgia, tok tre mann seg over fjellene til hvalfangststasjonen Grytviken. Derfra startet arbeidet med å hente dem som var igjen på sørsiden av øya og dem som var etterlatt på Elefantøya. De sistnevnte ble hentet i august 1916. Målet om å krysse Antarktis ble ikke nådd, men alle som hadde vært med Endurance sørover, overlevde ekspedisjonen.

I 1922 kom Shackleton tilbake til Grytviken, på vei til nok en ekspedisjon i Antarktis. Mens han var på Sør-Georgia, døde Shackleton av et hjerteinfarkt. 47-åringen ble gravlagt på øyas kirkegård 5. mars 1922. Sist helg ble hundreårsdagen markert, blant annet med en militær æresvakt ved graven.