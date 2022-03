Yara stanser innkjøp fra Russland

Avgjørelsen kommer som et resultat av ytterligere EU-sanksjoner implementert 9. mars, opplyser selskapet fredag. Yara skriver at de vurderer det detaljerte omfanget og virkningen av sanksjonene

Forrige uke mente Yara at avtalene med russiske leverandører var for viktige for råvaretilgangen til å kunne sies opp.

– Det som har skjedd nå de siste dagene, er at flere av eierne, eller sentrale personer inn i systemene, har kommet på EUs sanksjonsliste. Så har vi gått gjennom det, og da er det flere av dem som vi ikke lenger kan kjøpe fra med de rollene de har inn mot selskapet , sier toppsjef Svein Tore Holsether til Dagens Næringsliv.

Flere av oligarkene bak de russiske leverandørene Yara har handlet fra, har tette bånd til Russlands president Vladimir Putin. Samme dag som Russland startet invasjonen av Ukraina, 24. februar, var flere av oligarkene i møte med presidenten, skriver E24.

Yara skriver fredag at de er bekymret for den globale matsikkerheten og ber om at matforsyningskjedene blir beskyttet og avhengigheten til Russland redusert.