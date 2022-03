Bare det å kalle den russiske invasjonen av Ukraina en «krig» kan resultere i at myndighetene dukker opp på dørstokken din. Russiske myndigheter hevder at den pågående invasjonen i Ukraina skjer som følge av at landet har havnet i nynazisters hender, og at det er ønsket at Russland kommer befolkningen til unnsetning.

Dette er informasjonen innbyggerne får via russiske nyheter og andre russiske medier, og all annen informasjon eksisterer tilsynelatende ikke innenfor Russlands langstrakte grenser.

Nå tar dristige russere grep, og oppsøker utenlandske medier via «krypterte nettverktunneler», også kalt VPN.

– Myndighetene forsøker desperat å stanse dem

VNP, eller Virtuelt Privat Nettverk, er en programvare som skjuler adressen du surfer fra ved å skape en nettverkstunnel mellom deg og en fjern server. Ved å bruke VPN forsøker russere å oppsøke blokkerte nettsider, og samtidig unngå å bli fersket av myndighetene ved å skjule nettverksadressen.

I skrivende stund er det fremdeles mulig å oppsøke blokkerte nettsteder via VPN i Russland, men myndighetene er godt i gang med å gjøre programvaren utilgjengelig.

– Russiske myndigheter forsøker desperat å blokkere VPN, noe som i praksis er mulig, sier ekspert hos Top10VPN Simon Migliano til kringkasteren Euronews.

(Saken fortsetter under bildet)

Kreml har mye å lære av sin allierte, som over tid har bygget opp verdens sterkeste brannmur. Foto: Alexei Druzhinin / Sputnik/AP/NTB

Ser til Kina

Migliano regner med at Russland ser til Kina for råd. Kina har verdens mest avanserte nettverkssensur, og Russlands blokkeringer er en liten hekk sammenlignet med deres gigantiske brannmur. Den asiatiske supermakten er en kjent og kjær alliert av Russland, og landets erfaring med kontroll av informasjon kan bli en stor fordel for Kreml.

Kina har diskret stilt seg ved siden av Russland i kjølvannet av invasjonen av Ukraina, men de har på sin side vært forsiktig i sine uttalelser. Det mest åpenbare standpunktet ligger i ordvalget deres, hvor de konsekvent unngår å bruke ordene «krig» og «invasjon», og heller bruker Kremls foretrukne begrep «militæroperasjon».

(Saken fortsetter under bildet).

Russere risikerer fengsel dersom de deltar i demonstrasjoner mot den russiske invasjonen av Ukraina. Likevel møter mange opp for å vise sin forakt for det som skjer. Bildet er tatt i Moskva 3. mars. Foto: AFP/NTB

Den neste store slagmarken

Samtidig går myndigheter i Vesten ut med en sterk oppfordring til sosiale medieplattformer om å blokkere russiske brukere som sprer propaganda. Gigantene Facebook og Tiktok annonserte forrige mandag at de ville blokkere avisene Russia Today og Sputnik for brukere i EU-land. Dagen etter slengte videotjenesten Youtube seg med, skriver Financial Times.

– Vi er i gang med å utvikle verktøy som skal kunne blokkere denne giftige feilinformasjonen, sa EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen. Vedtaket støttes av statsministere fra Estland, Latvia, Litauen og Polen.

Ifølge tidsskriftet Foreign Policy er internett den neste store slagmarken, hvor slaget vil utspille seg mellom Russland og den vestlige verden. Tanks og missiler byttes ut med kunstig intelligens og programvarer utviklet for å skade informasjonssystemer og blokkere kommunikasjon.

Dette er ingen fersk slagmark, da kontrollering av informasjon og spredning av falsk informasjon sto svært sentralt under Den kalde krigen. Men jo mer av verden som havner på nett, jo mer sårbar blir man for dataangrep. Russlands fallgruve er at det russiske folk er langt mer vant til å være en del av det globale nettverket, enn det kinesiske borgere noensinne har fått muligheten til å bli. Derfor vil kampen mellom Vesten og Russland, også bli en kamp mellom folket og Kreml innenfor Russlands grenser.

(Saken fortsetter under bildet).

Russiske myndigheter ønsker å etablere et «uavhengig russisk internett». Foto: Kacper Pempel / Reuters/NTB

«Et uavhengig russisk internett»

Russland lanserte nylig MIR-1, et verktøy som sitt eneste formål er å lokalisere blokkerte nettsider som slipper gjennom brannmuren, og informasjon som spres videre på sosiale medier, og blokkere innlegget. Slik ønsker de å utvikle et «uavhengig russisk internett», en slags lillebror av Kinas brannmur.

Ukraina-konflikten ligger godt an til å bli historiens største krig hvor feilinformasjon spiller hovedrollen. Torsdag gikk Russlands utenriksminister Sergej Lavrov ut med påstanden om at Russland ikke har gått til angrep på ukrainsk jord, en påstand som blir flagget som løgn av Vestlige ledere.

– Jeg kan, beklageligvis, bekrefte at Russlands ledere, inkludert utenriksminister Lavrov, lever i sin egen virkelighet, sa Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba til CNN torsdag.

Ifølge Kuleba skal Lavrov ha blitt vist et bilde av en gravid kvinne som ble båret ut av ruinene etter et bombeangrep mot et sykehus i byen Mariupol. Russland hevder at angrepet er iscenesatt, mens ukrainske myndigheter hevder at det dreier seg om russiske styrker som målrettet gikk til angrep på et sykehus spesialisert på fødsel og barsel.

(Saken fortsetter under bildet).

CIA-direktør William «Bill» Burns mener Vesten har gjort en god jobb i å avsløre Russlands planlagte invasjon, og tror dette er en informasjonskrig Putin ikke kan vinne. Foto: Tom Brenner / AP/NTB

CIA-direktør tror Putin har gått i sin egen felle

I en CNN-analyse advarer den prisvinnende journalisten Stephen Collinson mot å undervurdere hvor langt Putins regime er villig til å gå. Sosiale medier har gitt folket sin egen stemme, men det har også gitt myndigheter verdens beste plattform for spredning av propaganda. Noe man ser i Russland nå, og som man så i USA i kjølvannet av valget i 2020, hvor Trump-velgere hevdet at presidentvalget var rigget.

CIA-direktør Bill Burns tror Russland har surret seg inn i et spindelvev av løgner, og at de er i ferd med å tape informasjonskrigen.

– I alle mine år som diplomat har jeg vært vitne til at vi har tapt alt for mange informasjonskriger mot Russland, men denne gangen tror jeg vi kommer seirende ut. Vi advarte gjentatte ganger i forkant av invasjonen om at dette er et planlagt russisk angrep, rettferdiggjort med løgner og falskheter. Så skjedde nettopp det. Så dette er en kamp Putin taper, sier Burns til CNN.

Det gjenstår å se hvor stor den russiske brannmuren klarer å bli, og hvor stor motvilje det russiske folk vil vise i tiden fremover. Men mye skal til for at Russland skal klare å gå i Kinas fotspor.