Russisk angrep skal ha rammet pleiehjem i Kharkiv

– Fienden rammet i dag en spesialinstitusjon nær Oskil, skriver guvernør Oleh Synebugov på Telegram. Han sier det var 330 personer i bygningen. Flere av dem sitter i rullestol eller er ute av stand til å bevege seg. 73 personer skal være evakuert. Det er foreløpig ikke meldte om drepte eller sårede.

Synegubov kaller angrepet «en forbrytelse mot sivile og et folkemord mot den ukrainerne nasjonen», skriver The Guardian. Russland avviser at sivile har vært et mål.

Kharkiv, nær den ukrainske grensen til Russland, har blitt omringet av russiske styrker og har blitt kontinuerlig angrepet siden invasjonen av Ukraina startet.

I løpet av én dag skal et boligområde i byen ha vært utsatt for 89 artilleriangrep, sier Synegubov, ifølge The Guardian. Et institutt med et atomlaboratorium og en eksperimentell reaktor er truffet, men dette skal ikke utgjøre en trussel for sivilbefolkningen, opplyser guvernøren.