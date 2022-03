Putin vil sende «frivillige krigere» til Ukraina

Forsvarsminister Sergej Sjojgu opplyser at mange av søkerne er personer som hjalp Russland i kampen mot Den islamske staten (IS), ifølge et referat publisert av Kreml fredag.

Sjojgu blir også sitert på at de ønsker å ta del i det de anser som en frigjøringsbevegelse sammen med russisk-støttede separatister i Øst-Ukraina. Det står også at Putin sier til Sjojgu at Russland må hjelpe de frivillige til «kampsonene».

De frivillige krigerne blir framstilt som en kontrast til det Putin kaller «utenlandske leiesoldater» på ukrainsk side i krigen.

I 2015 gikk Russland inn med militær støtte til Syrias president Bashar al-Assad og hans regime, som da var på vikende front i krigen mot en rekke opprørsgrupper. Den russiske støtten førte raskt til at regimet fikk et militært overtak og etter hvert gjenerobret mesteparten av de opprørskontrollerte områdene.