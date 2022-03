Facebook og Instagram tillater oppfordringer om vold mot russiske soldater

Krigen i Ukraina fører til midlertidige endringer i reglene om hatytringer på flere sosiale medier under selskapet Meta, som eier Facebook og Instagram. Det fremgår av interne eposter sendt til selskapenes moderatorer, som nyhetsbyrået Reuters har sett.

En talsperson fra selskapet bekrefter endringen i en uttalelse fredag.

– Som et resultat av Russlands invasjon av Ukraina vil vi midlertidig tillate politiske ytringer som normalt ville bryte med våre regler om voldelige uttalelser, som for eksempel «død over de russiske inntrengerne». Vi vil fortsatt ikke tillate oppfordringer til vold mot russiske sivile, heter det i uttalelsen.

Den midlertidige endringen i reglene gjelder blant annet i Ukraina, Russland, Polen, Estland, Latvia og Litauen.

Russlands ambassade i USA reagerer sterkt på uttalelsen, og kaller den «aggressiv» og «kriminell».