Dette skjedde i Ukraina i natt

* Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at Russlands angrep mot ukrainske byer er «åpen terrorisme fra erfarne terrorister». I en videotale i natt anklaget han russiske styrker for å ha hindret opprettelse av en humanitær korridor til den beleirede havnebyen Mariupol i går.

* Satellittbilder viser at den om lag 64 kilometer lange russiske militærkolonnen som har stått stille nordvest for Kyiv siden begynnelsen av forrige uke, har begynt å bevege seg igjen.

* Russiske kampfly har bombet et fysikk- og teknologiinstitutt der det drives atomforskning i den ukrainske byen Kharkiv, ifølge ukrainske myndigheter. Instituttet utvikler blant annet radioisotoper til medisinsk bruk. Instituttet ble angrepet også 6. mars.

* FNs sikkerhetsråd skal i dag møtes på anmodning fra Russland. Landet vil diskutere påstander om at USA samarbeider med Ukraina for å utvikle biologiske våpen. USA har kalt anklagene absurde, mens Ukraina er svært bekymret og mener påstandene er tegn på at Russland forbereder en falskt flagg-operasjon.

* EU vil styrke båndene og partnerskapet med Ukraina, men sier nei til Ukrainas ønske om hurtig medlemskap. Det er budskapet i en erklæring som ble offentliggjort ved 3-tiden i natt etter den første av det to dager lange EU-toppmøtet på Versailles-slottet i Frankrike.

* Kongressen i USA har vedtatt en hjelpepakke på drøyt 125 milliarder kroner til Ukraina. Det er klart etter at Senatet i natt stemte for pakken på 14 milliarder dollar til humanitær og militær hjelp til Ukraina. Onsdag stemte Representantenes hus for pakken.

* Kinas statsminister Li Keqiang sier at situasjonen i Ukraina er dyster, og tilbyr Beijings hjelp i å arbeide for fred. Han sier det er viktig å hindre det spente nivået fra å eskalere eller til og med komme ut av kontroll.