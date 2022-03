Venezuela gjentar støtte til Russland

Venezuelas visepresident Delcy Rodriguez hadde torsdag et møte med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov etter Lavrovs møte med Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba i Tyrkia tidligere på dagen.

– Vi holdt et møte med vår gode venn Sergej Lavrov, tvitret Rodriguez etterpå. I møtet deltok også Venezuelas utenriksminister Felix Plasencia og høytstående tjenestemenn fra Tyrkia.

Venezuela er en nær alliert av Russland og har kommet med flere uttalelser til støtte for Moskva. USA har i likhet med store deler av verden støttet Ukraina mot russisk aggresjon, og står i spissen for en global innsats for å innføre sanksjoner mot Russland.

For noen dager siden sendte USA en delegasjon til Venezuela. Møtet resulterte i løslatelse av to fengslede amerikanske oljetopper, og USA diskuterte også energisikkerhet. USA har innført importforbud av russisk olje og møtet førte til spekulasjoner om USA kan komme til å oppheve eksisterende sanksjoner mot Venezuela i bytte mot å kunne importere venezuelansk olje.