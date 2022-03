De 27 EU-landenes stats- og regjeringssjefer avsluttet natt til fredag første dag av EU-toppmøtet på Versailles-slottet i Frankrike.

Ved 3-tiden offentliggjorde de en felles erklæring der de avviser Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs ønske om raskt medlemskap. I stedet uttaler EU-lederne at de vil styrke båndene og partnerskapet med Ukraina, mens landet fortsetter på sin «europeiske vei».

På forhånd ønsket Polen, Estland, Latvia og Litauen at teksten fra toppmøtet skulle inneholde avgjørende formuleringer om at Ukraina har «perspektiv» om å bli EU-kandidatland, et uttrykk som på EU-språk betyr at et land er på vei til å bli medlem.

Energiforsyning preget også første dag av det to dager lange toppmøtet. EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen sa at de 27 lederne er enige om å lete etter alternativer for å eliminere Unionens avhengighet av russisk olje og gass innen fem år.