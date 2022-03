Møtet skal holdes klokken 16 norsk tid, får nyhetsbyrået AP opplyst fra diplomatkilder. Tidspunktet er ikke offisielt bekreftet.

Russland ba torsdag ettermiddag om møtet etter at USA hadde avvist russiske påstander om «amerikanske militære biologiske aktiviteter på Ukrainas territorium».

Det hvite hus' pressetalskvinne Jen Psaki kalte anklagene fra Moskva absurde. Det var det russiske utenriksdepartementets talskvinne Maria Zakharova som hadde sagt, uten å legge fram bevis, at Ukraina utvikler biologiske våpen i samarbeid med USA.

Påstanden fra Moskva har skapt frykt for at Russland vil utplassere kjemiske våpen i Ukraina for så å legge skylden på Ukraina.

Det påpeker Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba på Twitter.

– Den maniske tvangstanken fra ulike russiske tjenestemenn som fantaserer om ikke-eksisterende biologiske eller kjemiske våpen og fare i Ukraina, er svært bekymrende og kan faktisk være et tegn på at Russland forbereder enda en grusom falskt flagg-operasjon, skriver han.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kommenterte også de russiske påstandene i en videotale natt til fredag, melder Sky News.

– Angivelig forbereder vi et kjemisk angrep. Det gjør meg meget bekymret, fordi vi er blitt overbevist gjentatte ganger om at hvis du ønsker kjennskap til Russlands planer, så se på hva Russland anklager andre for, sa han.