Atomforskningsinstitutt i Kharkiv angrepet

De første meldingene gikk ut på at det oppsto brann i et herberge i en bygning like ved. CNN og Sky News , som meldte om saken sent torsdag kveld, viser til en uttalelse fra den ukrainske nasjonalforsamlingen om at russiske styrker skal ha angrepet instituttet, der det befinner seg en atomreaktor til forskningsformål.

Brannen omfatter rundt 100 kvadratmeter, ifølge nyhetsbyrået Interfax Ukraina. Brannmannskaper var på stedet sent torsdag kveld.

Natt til fredag viste avisen Kyiv Independent til opplysninger fra Ukrainas øverste atommyndighet, SNRI , om at også forskningsanlegget ble rammet i angrepet. Anleggets eksteriør ble påført skader, og muligens også flere laboratorier innendørs, ifølge meldingen.

SNRI skriver på sitt nettsted at Russland har begått en «atomterrorhandling». Instituttet ble bombet også 6. mars, ifølge SNRI.

Instituttet utvikler blant annet radioisotoper til medisinsk bruk, og forsøker på kjernefysikk, stråling, biologi og kjemi, med støtte fra Argonne National Laboratory i USA, opplyser SNRI.

Det internasjonale atomenergibyrået opplyste etter 6. mars-angrepet at mengden radioaktivt materiale som er oppbevart i instituttet, er svært lavt.