Regjeringen har godkjent et dekret som sørger for «overføring av militære midler, materiell og utstyr til Ukrainas myndigheter», opplyste en talsperson for statsminister Mario Draghis kontor. Regjeringen har foreløpig ikke sagt hvor mye de sender.

Det er ikke klart om denne militærstøtten er en del av EUs plan om å levere våpen til en verdi av 450 millioner euro, nærmere 4,5 milliarder kroner, til Ukraina.