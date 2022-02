– Den russiske invasjonen av Ukraina er et brudd på folkeretten og et uprovosert angrep på en selvstendig demokratisk stat. På bakgrunn av den russiske utenriksministerens medansvar for invasjonen fratar universitetsstyret han tittelen æresdoktor ved UiT Norges arktiske universitet.

Det vedtok styret på et ekstraordinært møte mandag ettermiddag.

Sammen med daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) fikk Lavrov i 2011 tildelt tittelen æresdoktor for sitt arbeid med den historiske delelinjeavtalen i Barentshavet, skriver UiT på sine nettsider.

Overfor VG tok stortingsrepresentant fra Troms Erlend Svardal Bøe (H) i forrige uke til orde for å frata ham tittelen som følge av krigen i Ukraina.

Bøe sier til NTB at UiT-styret har landet på en klok avgjørelse.

– Vi må legge alt det presset vi kan på russiske ledere, og selv om det ikke er dette alene som stopper krigen i Ukraina, er det en viktig handling for å vise at vi sterkt fordømmer Russlands handlinger, sier han om vedtaket.

Universitetsstyret vedtok også at de skal diskutere de generelle retningslinjene for utnevning av æresdoktorer ved UiT.