Ukraina: Soldatene som ble meldt drept på øy i Svartehavet, er i live

De 13 var utstasjonert på øya Zmiinyi (Slangeøya på norsk) i Svartehavet. Fredag sa president Volodymyr Zelenskyj og den ukrainske grensevaktstyrken at de var blitt drept av russiske styrker som tok kontroll over øya.

De skal ha motstått to angrep fra russiske styrker men ble til slutt tvunget til å overgi seg på grunn av ammunisjonsmangel, skriver CNN , som siterer en uttalelse fra den ukrainske marinen. Videre heter det at de russiske styrkene fullstendig har ødelagt øyas infrastruktur.

I helgen meldte den ukrainske grensevakttjenesten at de hadde mottatt informasjon om at alle de 82 soldatene som var på øya kunne være i live. Russiske statlige medier viste også bilder av at de ukrainske soldatene ankom Krim, hvor de angivelig blir holdt som krigsfanger.