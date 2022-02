FN: 500.000 har flyktet fra Ukraina

Det opplyser FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi, på Twitter mandag.

Krigsflyktningene har blant annet tatt seg fram til Polen, Ungarn, Moldova og Romania.

Søndag møttes EUs innenriksministre for å diskutere koordinerte grep for å håndtere den stadig økende flyktningstrømmen.

– I dette historiske øyeblikket er vi nødt til å ta den rette beslutningen, sa Belgias immigrasjonsminister Sammy Mahdi etter møtet.

Vil gi opphold i inntil tre år

Ukrainere med biometriske pass slipper allerede inn i EU-land og Schengen-området uten visum og kan i utgangspunktet bli i opptil tre måneder. Nå diskuterer EU-landene å gi ukrainske flyktninger en beskyttelsesstatus som gir dem rett til å bo og jobbe i EU i tre år.

– Et stort flertall av ministrene var for å gjøre dette raskt, sier Frankrikes innenriksminister Gérald Darmanin.

EUs innenrikskommissær Ylva Johansson sier at medlemslandene må være klare til å tilby opphold utover de tre månedene, og at de må forberede seg på at det potensielt kan komme millioner av flyktninger fra Ukraina.

Siden Norge er del av Schengen-samarbeidet, kan ukrainere i utgangspunktet også reise visumfritt til Norge.

Lang ventetid

Langs flere av grensestasjonene ut av Ukraina har det bygget seg opp lange køer. Den amerikanske ambassaden i Kyiv skriver på Twitter at ventetidene for å komme seg over til Polen og Moldova i hovedsak er over 24 timer.

– Hvis reisende som forlater Ukraina, har muligheten anbefaler vi at de endrer ruten og drar til kontrollstasjonene ved grensen til Slovakia, Romania og Ungarn, skriver ambassaden, som også har delt en liste over ventetiden ved en rekke grensestasjoner.

Kortest ventetid er det i Slemence på grensen til Slovakia (4 timer) og Lonya på grensen til Ungarn (5 timer).