Separatister i Øst-Ukraina sier de avslutter den militære mobiliseringen

Liket av en kvinne som skal ha blitt drept under et granatangrep i et separatistkontrollert område av Donetsk. Bildet ble tatt fredag. Nå sier en separatistleder at den militære mobiliseringen i fylket er over, og at de vil konsentrere seg om den humanitære delen av situasjonen. Foto: Aleksej Aleksandrov / AP / NTB