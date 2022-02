Det dreier seg om raketter av typen M72 EC LAW, skriver NRK.

Disse avfyres over skulderen og skal være svært enkle å bruke. Det er første gang i nyere tid at Danmark donerer våpen til et land i krig, skriver Danmarks Radio.

I helgen åpnet Norge for at ammunisjon som er produsert i Norge, kan videreeksporteres til Ukraina. I utgangspunktet tillater ikke det norske regelverket dette, fordi norske våpen ikke skal havne i konfl