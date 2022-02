G7 truer med flere sanksjoner mot Russland

Det ble konklusjonen på et møte søndag. I en felles uttalelse fra Canada, Frankrike, Italia, Japan, Storbritannia, Tyskland og USA advarer G7 om at gruppen kan komme til å ta ytterligere steg i tillegg til sanksjoner som er kunngjort fra før.

G7 samler seg også bak en uttalelse om at de ikke kommer til å anerkjenne noen form for militær gevinst som Russland måtte oppnå i krigen i Ukraina.

– Ministrene understreker at enhver endring i status som Russland har oppnådd via aggressive handlinger, ikke kommer til å bli anerkjent. Ministrene er enige om tett samarbeid for å sikre en bred og kraftig internasjonal fordømmelse av Russlands uberettigede oppførsel, står det i uttalelsen.