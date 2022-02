Ukrainas hær: Russisk offensiv fortsetter mot Kyiv

Nord for Kyiv forsøker den russiske hæren å bygge en pongtongbru for å ta seg over elva Irpin, skriver den ukrainske hærens generalstab på Facebook.

Det er også avdekket et nytt forsøk der russerne uten hell har prøvd å innta byen Irpin like utenfor Kyiv, ifølge generalstaben.

Det russiske nyhetsbyrået Interfax melder at russiske styrker rykker fram fra den sørukrainske byen Kherson mot Mykolaiv.

Imens har ukrainsk etterretning i et innlegg på Telegram-appen omtalt en rakett som skal ha truffet boliger i byen Tsjernihiv, nær grensen til Hviterussland.

Detaljer om disse hendelsene har ikke latt seg verifisere fra uavhengig hold.