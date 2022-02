Meldinger om eksplosjoner i Kyiv og Kharkiv

I hovedstaden var det timene i forveien en stille natt, heter det i en kort uttalelse fra ukrainsk sikkerhets- og etterretningstjeneste, ifølge The Guardian.

– Eksplosjoner er blitt hørt igjen i Kyiv og Kharkiv. Før det var det rolig i den ukrainske hovedstaden i flere timer, står det i uttalelsen som er publisert i Telegram-appen tidlig mandag morgen, ifølge avisen.

Flyalarmen gikk

Avisen Kyiv Independent skrev på Twitter tidlig mandag morgen at flyalarmen gikk i Tsjernihiv og at innbyggerne ble oppfordret til å oppsøke nærmeste tilfluktsrom. Tsjernihiv ligger nord for Kyiv, nærmere grensene til Hviterussland og Russland.

Søndag kveld sendte det ukrainske presidentkontorets øverste rådgiver Oleksiy Arestovytsj ut en uttalelse der det het at russiske troppebevegelser angivelig hadde stanset opp nordvest for Kyiv, der de var på vei i retning hovedstaden.

Han sa også at tre raketter var blitt skutt mot Kyiv. Opplysningene er ikke blitt verifisert fra uavhengig hold.

100.000 reservister

Rådgiveren nevnte også situasjonen i Kharkiv øst i landet og sa at russiske soldater forsøkte å ta seg inn i sentrum av byen, og han sa at elleve russiske marinefartøy ligger i sjøen utenfor kysten ved Odesa.

I byen Mariupol var det ingen problemer å melde, mens russiske styrker har tatt kontroll over Berdjansk, opplyste han. I Berdjansk finnes det ingen ukrainske styrker, ifølge Arestovytsj.

I løpet av helgen har over 100.000 reservister sluttet seg til hæren, opplyste han også.