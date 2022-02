Rubelfall og stigende oljepris

Verdien på rubelen falt nesten 30 prosent, målt mot amerikansk dollar, da markedene åpnet mandag for handel på den første handelsdagen etter at Vesten kunngjorde økonomiske sanksjoner mot Russland.

Verdien falt til 119 rubler per dollar, en nedgang på 28,77 prosent fra nivået på 83,64 rubler per dollar fredag, skriver The Guardian.

Samtidig steg prisen på amerikansk lettolje 5,07 prosent til 96,23 dollar fatet i morgenhandelen mandag, mens prisen på nordsjøolje steg 4,30 prosent til 102,14 dollar fatet.

I Tokyo åpnet Nikkei-indeksen med en nedgang på 0,54 prosent mens den bredere Topix-indeksen var ned 0,16 prosent.

Utviklingen på Hongkong-børsen gikk motsatt vei der Hang Seng-indeksen steg 0,22 prosent ved åpning mandag. Fastlands-Kinas børser i Shanghai og Shenzhen kunne vise til nesten flat utvikling da de åpnet.