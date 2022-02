EU vurderer lufttransport til Ukraina

Da Sovjetunionen blokkerte Vest-Berlin under den kalde krigen, var en luftbro avgjørende for å forsyne millionbyen. Nå kan det bli snakk om en luftbro igjen, men denne gangen til Ukraina.

På et møte søndag diskuterte ministre fra EU-land muligheten for å etablere felles konvoier eller en luftbro som kan sørge for at nødhjelp kommer inn i Ukraina.

Den forslagene skal nå EU-kommisjonen jobbe videre med, sier Danmarks utenriks- og integreringsminister Mattias Tesfaye etter et møte i Brussel søndag.

– Ukrainerne som akutt trenger hjelp skal ikke mangle noe. En del av utfordringen er å få hjelpen fram både utenfor Ukraina, men særlig inne i Ukraina, sier Tesfaye.

Forslagene kommer på et tidspunkt da opptil 400.000 ukrainere har flyktet fra landet. Samtidig har kampene i Ukraina gjort tilgangen til mat og andre varer vanskelig.